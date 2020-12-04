Интерпол отказался по просьбе России разыскивать бывших владельцев Промсвязьбанка
Спецкомиссия Интерпола удовлетворила жалобу адвокатов братьев-банкиров, которые утверждают, что российские власти преследуют их по политическим мотивам. Интерпол счел доводы Ананьевых убедительными
Интерпол отказался от розыска бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. В России их обвиняют в миллиардных хищениях.
Спецкомиссия Интерпола удовлетворила жалобу адвокатов братьев-банкиров, которые утверждают, что российские власти преследуют их по политическим мотивам. Интерпол счел доводы Ананьевых убедительными и отказался заниматься из розыском, так как устав организации запрещает любое вмешательство в деятельность «политического характера».
Адвокат Дмитрия Ананьева сообщил «Коммерсанту», что уголовное преследование банкиров «является частью кампании по отъему одного из самых успешных в России частных коммерческих банков для создания инструмента по обслуживанию оборонного сектора в условиях санкций».
Напомним, Центробанк России в 2017 году заявил о «критической» ситуации в Промсвязьбанке и потребовал от владельцев срочно доначислить резервы в размере 100 млрд рублей. Эта сумму для банка оказалась неподъемной, а спустя несколько дней в организации была введена временная администрация. Регулятор также объявил о начале процедуры финансового оздоровления банка.
Уже в ходе санации ЦБ обратится в правоохранительные органы из-за подозрительных сделок в банке накануне введения временной администрации. По версии следствия, братья Ананьевы и другие неустановленные лица объединились в преступную группировку с целью хищения средств Промсвязьбанка. Банкиры были объявлены в международный розыск.
Позже стало известно, что Промсвязьбанк превратят в спецбанк для работы с российской оборонной промышленностью. Туда были переведены крупные контракты с военными холдингами из государственных банков России, которые из-за обслуживания «оборонки» рискуют попасть под санкции.