04 декабря 2020, 13:44
В ФСБ России сообщили о перестрелке на границе с Украиной
Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о перестрелке на границе с Украиной. В ведомстве рассказали, что в Россию попыталась прорваться группа вооруженных людей
Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о перестрелке на границе с Украиной. В ведомстве рассказали, что в Россию попыталась прорваться группа вооруженных людей.
Трое нарушителей планировали перейти границу России на участке пограничного управления УФСБ по Белгородской и Воронежской областям.
Пограничники пытались задержать неизвестных, однако они оказали вооруженное сопротивление. В результате перестрелки один из злоумышленников погиб. Остальные скрылись на территории Украины.