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04 декабря 2020, 12:59

Связанная с Евгением Пригожиным фирма получила контракт на организацию питания во время президентских приемов

Компания МСК, связанная с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным, получила госконтракт на обслуживание мероприятий Управления делами президент

Связанная с Евгением Пригожиным фирма получила контракт на организацию питания во время президентских приемов

Компания МСК, связанная с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным, получила госконтракт на обслуживание мероприятий Управления делами президента.

В соответствии с контрактом, МСК должна будет организовать питание глав иностранных государств, руководителей международных организаций, парламентских и правительственных делегаций и других мероприятий, которые президент Владимир Путин будет проводить в 2021 году. Стоимость госконтракта составляет 27 млн рублей.

В тендерной документации отмечается, что подрядчик должен обеспечить «высокий уровень обслуживания и строгое соблюдение правил оказания услуг и санитарно-гигиенических требований».

«Открытые медиа» со ссылкой на базу юрлиц «Контур.Фокус» сообщает, что в МСК работает всего 8 человек. В феврале 2020 года до пандемии коронавируса эта фирма получила от Управделами президента контракт на организацию питания на мероприятиях с участием президента стоимостью 54 млн рублей. Всего за время своего существования МСК получила госконтракты на 153 млн рублей.

«Русская служба Би-би-си» ранее выяснила, что МСК связана с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого журналисты окрестили «поваром Путина».

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