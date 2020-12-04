Связанная с Евгением Пригожиным фирма получила контракт на организацию питания во время президентских приемов
Компания МСК, связанная с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным, получила госконтракт на обслуживание мероприятий Управления делами президент
Компания МСК, связанная с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным, получила госконтракт на обслуживание мероприятий Управления делами президента.
В соответствии с контрактом, МСК должна будет организовать питание глав иностранных государств, руководителей международных организаций, парламентских и правительственных делегаций и других мероприятий, которые президент Владимир Путин будет проводить в 2021 году. Стоимость госконтракта составляет 27 млн рублей.
В тендерной документации отмечается, что подрядчик должен обеспечить «высокий уровень обслуживания и строгое соблюдение правил оказания услуг и санитарно-гигиенических требований».
«Открытые медиа» со ссылкой на базу юрлиц «Контур.Фокус» сообщает, что в МСК работает всего 8 человек. В феврале 2020 года до пандемии коронавируса эта фирма получила от Управделами президента контракт на организацию питания на мероприятиях с участием президента стоимостью 54 млн рублей. Всего за время своего существования МСК получила госконтракты на 153 млн рублей.
«Русская служба Би-би-си» ранее выяснила, что МСК связана с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого журналисты окрестили «поваром Путина».