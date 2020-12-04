04 декабря 2020, 12:51
Росгвардия после публикаций СМИ отменила закупку мебели на 11 млн рублей
Росгвардия отказалась от покупки каменного стола для совещаний стоимостью 5,52 млн рублей, который планировалось доставить в штаб-квартиру ведомства в Москве
Фото: arms-expo.ru
Росгвардия отказалась от покупки каменного стола для совещаний стоимостью 5,52 млн рублей, который планировалось доставить в штаб-квартиру ведомства в Москве.
После того как об этом тендере сообщили СМИ, Росгвардия опубликовала извещение об отмене аукциона на сайте госзакупок, сообщают «Открытые медиа». Причина отмены закупки не была указана.
Ранее «МБХ медиа» сообщило, что Росгвардия заказала мебель для своей штаб-квартиры стоимостью 11,45 млн рублей. В перечне закупок были указаны стол из искусственного камня для совещаний за 5,5 млн рублей, трибуна из искусственного камня за 407 тысяч рублей, три стола по 870 тысяч рублей за каждый и кресла, обтянутые натуральной кожей.