Врио главы Дагестана заразился коронавирусом и уехал лечиться в Москву
Врио главы Дагестана Сергей Меликов, заразившийся коронавирусом, отправился на лечение в Москву. В пресс-службе администрации региона объяснили отказ губернатора лечиться в своем регионе «решением консилиума дагестанских и московских врачей»
Врио главы Дагестана Сергей Меликов, заразившийся коронавирусом, отправился на лечение в Москву. В пресс-службе администрации региона объяснили отказ губернатора лечиться в своем регионе «решением консилиума дагестанских и московских врачей».
Также сообщается, что состояние здоровья Сергея Меликова оценивается как удовлетворительное. Он продолжает работать в дистанционном режиме, а все мероприятия с участием главы Дагестана будут проведены уже после го полного выздоровления.
Напомним, что губернатор Владимирской области Владимир Сипягин также предпочел лечиться от коронавирусной инфекции в Москве, а не в своем регионе. Чиновник заявил, что не хотел занимать койку во владимирской больнице, которая может понадобиться «тяжелому» пациенту.
Журналисты выяснили, что Владимир Сипягин госпитализировался в платную частную клинику сети «Медси», а его лечение может обойтись в 700 тысяч рублей. В Кремле заявили, что выбор больницы является личным делом губернатора.