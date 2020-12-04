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Происшествия
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04 декабря 2020, 11:59

В Кемерово в новом детском саду обрушился потолок в игровой комнате

В Кемерово в детском саду, который был открыт всего шесть дней назад, обрушился потолок в игровой комнате. В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал

В Кемерово в новом детском саду обрушился потолок в игровой комнате
Фото: ВКонтакте/Инцидент Кузбасс

В Кемерово в детском саду, который был открыт всего шесть дней назад, обрушился потолок в игровой комнате. В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал.

Согласно предварительной информации, потолок обрушился из-за скрытого дефекта конструкции потолочного перекрытия. Сейчас на месте происшествия работает комиссия.

В мэрии сообщили агентству ТАСС, что детский сад находится на гарантии у генерального подрядчика, поэтому он должен оперативно устранить дефекты и сделать ремонт. Кроме того, специалисты обследуют все конструкции детского учреждения на предмет других скрытых дефектов.

Мать одного из воспитанников сообщила в паблике «ЧП Кемерово», что они первый раз пришли в этот детский сад. Потолок обрушился, когда женщина забирала ребенка из садика.

«Замок детства» на 200 мест открыли в Центральном районе города шесть дней назад. Дошкольное учреждение было построено в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. На строительство было потрачено 249 млн рублей из федерального бюджета, 51 млн рублей - из областного и еще 64 млн рублей – из городского.

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