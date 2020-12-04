В Кемерово в новом детском саду обрушился потолок в игровой комнате
В Кемерово в детском саду, который был открыт всего шесть дней назад, обрушился потолок в игровой комнате. В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал
В Кемерово в детском саду, который был открыт всего шесть дней назад, обрушился потолок в игровой комнате. В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал.
Согласно предварительной информации, потолок обрушился из-за скрытого дефекта конструкции потолочного перекрытия. Сейчас на месте происшествия работает комиссия.
В мэрии сообщили агентству ТАСС, что детский сад находится на гарантии у генерального подрядчика, поэтому он должен оперативно устранить дефекты и сделать ремонт. Кроме того, специалисты обследуют все конструкции детского учреждения на предмет других скрытых дефектов.
Мать одного из воспитанников сообщила в паблике «ЧП Кемерово», что они первый раз пришли в этот детский сад. Потолок обрушился, когда женщина забирала ребенка из садика.
«Замок детства» на 200 мест открыли в Центральном районе города шесть дней назад. Дошкольное учреждение было построено в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. На строительство было потрачено 249 млн рублей из федерального бюджета, 51 млн рублей - из областного и еще 64 млн рублей – из городского.