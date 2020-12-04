В России продукты и повседневные товары за год подорожали на 14%
Аналитики исследовали покупки 15 тысяч домохозяйств (40 тысяч россиян) в 220 городах с населением от 10 тысяч человек. Все участники исследования сканировали QR-коды чеков из магазинов, а специалисты «Ромир» отобрали 200 наименований социально значимой продукции
В России цены на продукты и повседневные товары за последний год выросли на 14%. Такие данные приводит исследовательский холдинг «Ромир».
Аналитики исследовали покупки 15 тысяч домохозяйств (40 тысяч россиян) в 220 городах с населением от 10 тысяч человек. Все участники исследования сканировали QR-коды чеков из магазинов, а специалисты «Ромир» отобрали 200 наименований социально значимой продукции.
В потребительскую корзину аналитики включили мясо, рыбу, сыр, молоко, вареную колбасу, яйца, сосиски, одежду, обувь, лекарства, бытовую химию и средства личной гигиены. Исследование показало, что с начала 2020 года цены в российской рознице выросли на 14%, сообщают «Известия».
Основной причиной роста цен стало ослабление рубля по отношению к доллару и евро, а часть товаров – импортные. Также часть товаров выросла в цене из-за повышения НДС, которое состоялось еще в 2019 году.