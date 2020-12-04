04 декабря 2020, 11:29
В России за минувшие сутки коронавирусом заразились 27 403 человека
В России за минувшие сутки было выявлено 27 403 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии COVID-19 заразились 2 402 949 человек
В России за минувшие сутки было выявлено 27 403 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии COVID-19 заразились 2 402 949 человек.
По данным оперштаба, по состоянию на 4 декабря от новой инфекции скончались 42 176 человек, из них за последние сутки умерли 569 пациентов.
В Москве выявили 6 868 новых случаев заражения коронавирусом, в Петербурге – 3 694, в Московской области – 1 223, в Нижегородской области – 496, в Свердловской области – 390, в Ростовской области – 345, в Красноярском крае – 332, в Воронежской области – 360, в Архангельской области – 397.