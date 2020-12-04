04 декабря 2020, 10:24
В Южной Корее началось производство российской вакцины от коронавируса
В Южной Корее началось производство российской вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Сейчас компания GL Rapha работает над первой партией препарата
В Южной Корее началось производство российской вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Сейчас компания GL Rapha работает над первой партией препарата.
Если созданный в Южной Корее «Спутник V» успешно пройдет все проверки, то в январе вакцину начнут производить уже на постоянной основе.
Предполагается, что GL Rapha будет поставлять на мировой рынок более 150 миллионов доз вакцины, сообщает РИА Новости.
Также сообщается, что образцы российской вакцины «Спутник V» доставили в Сербию на экспертизу национальным органам здравоохранения.
Напомним, что с 5 декабря в Москве начинается массовая вакцинация от коронавируса. Записаться на прививку можно в электронной форме.