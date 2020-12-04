Владимир Путин принял решение о назначении Эллы Памфиловой главой ЦИК на новый срок
Президент Владимир Путин принял решение о назначении Эллы Памфиловой председателем Центризбиркома на новый срок. Новый состав ЦИКа должны назначить к марту 2021 года
Президент Владимир Путин принял решение о назначении Эллы Памфиловой председателем Центризбиркома на новый срок. Новый состав ЦИКа должны назначить к марту 2021 года, сообщают «Ведомости».
Источник издания в ЦИК РФ сообщил, что еще в начале ноября Владимир Путин принял решение о переназначении Эллы Памфиловой. Источник также добавил, что Памфилова является «удобным» председателем ЦИК, а «основные решения в этой сфере все равно принимают другие люди».
Владимир Путин провел встречу с Эллой Памфиловой 6 ноября. Глава государства назвал «очень хорошим» результат работы ЦИКа на выборах в сентября 2020 года.
Отметим, что российская оппозиция, напротив, регулярно выражает недовольство работой Эллы Памфиловой на посту главы Центризбиркома. Основные претензии к ней связаны с массовым недопуском на выборы независимых кандидатов, введением электронного голосования и отсутствие контроля за ходом голосования в ходе трехдневных выборов, что позволяет без проблем «нарисовать» нужный властям результат.