04 декабря 2020, 08:04
Минюст предложил ввести уголовное наказание за отказ передавать ребенка второму родителю
Министерство юстиции России подготовило законопроект, который предполагает уголовную ответственность за отказ исполнять решение суда о передаче ребенка другому родителю. Речь идет о решении суда, которое определяет, с кем будет жить ребенок
Министерство юстиции России подготовило законопроект, который предполагает уголовную ответственность за отказ исполнять решение суда о передаче ребенка другому родителю. Речь идет о решении суда, которое определяет, с кем будет жить ребенок.
В документе говорится, что если родитель отказывается передавать ребенка другому родителю, то ему грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 240 часов, исправительные работы на срок до одного года, арест на три месяца либо лишение свободы до года.
В Минюсте ужесточение наказания объяснили тем, что действующие меры в отношении родителей (административное наказание и ограничение на выезд из страны) являются недостаточными для добровольной передачи ребенка.