«Роскосмос» нашел виновника поставки бракованных деталей для ракет «Союз-2»
Проверка проводилась из-за бракованного клапана, который обнаружили в ракете «Союз-СТ» на космодроме Куру. Тогда некачественную деталь успели заменить, а пуск ракеты прошел успешно
Государственная корпорация «Роскосмос» нашла среди своих подрядчиков того, кто изготовил бракованные детали для ракет «Союз-2».
Проверка проводилась из-за бракованного клапана, который обнаружили в ракете «Союз-СТ» на космодроме Куру. Тогда некачественную деталь успели заменить, а пуск ракеты прошел успешно.
В связи с инцидентом «Рокосмос» решил проверить все блоки первых ступеней ракет «Союз-2», которые находятся на хранении и готовятся к скорому запуску.
В ходе этой проверки бракованные детали были обнаружены в семи ракетах, а некачественной оказалась поставка партии клапанов для двигателей первых ступеней ракет, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Госкорпорация установила конкретную партию деталей, смену и мастера, который допустил брак при производстве клапанов в 2016 году. Известно, что эти детали произвели на предприятии «ОДК-Кузнецов», которое входит в государственную корпорацию «Ростех».