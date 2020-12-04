В Латвии на сотрудников агентства «Россия сегодня» завели дело из-за нарушения санкций
Правоохранительные органы Латвии возбудили уголовные дела по факту нарушения санкционного режима Евросоюза в отношении сотрудников порталов Baltnews и Sputnik Латвия. Оба издания входят в государственное информагентство «Россия сегодня»
Правоохранительные органы Латвии возбудили уголовные дела по факту нарушения санкционного режима Евросоюза в отношении сотрудников порталов Baltnews и Sputnik Латвия. Оба издания входят в государственное информагентство «Россия сегодня».
В Sputnik Латвия сообщили, что 3 декабря сотрудники Службы государственно безопасности прибалтийской республики пришли с обыском к бывшему главреду портала Baltnews. lv Андрею Яковлеву и публицисту Владимиру Линдерману.
Оба являются гражданами Латвии. Их обвиняют в нарушении режима санкций из-за работы на агентство МИА «Россия сегодня». Власти Латвии считают, что на российское информагентство распространяются персональные санкции Евросоюза, наложенные на главу этого СМИ Дмитрия Киселева. Санкции против него были введены еще в 2014 году.