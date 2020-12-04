Власти Москвы пообещали добавить карту «Тройка» в Apple Pay и Google Pay
Департамент транспорта Москвы сообщил о планах добавить виртуальную карту «Тройка» в кошелек Apple Pay. По словам главы ведомства Максима Ликсутова, нововведение позволит пассажирам общественного транспорта покупать билеты онлайн без подхода к желтому терминалу
Департамент транспорта Москвы сообщил о планах добавить виртуальную карту «Тройка» в кошелек Apple Pay. По словам главы ведомства Максима Ликсутова, нововведение позволит пассажирам общественного транспорта покупать билеты онлайн без подхода к желтому терминалу.
«Планируем запустить этот сервис одними из первых в мире», - похвастался вице-мэр. Когда новый сервис будет доступен для москвичей, не сообщается.
Также Ликсутов сообщил, что в скором времени пассажиры столичного транспорта смогут оплачивать проезд картой «Тройка» на смартфонах Android с кошельками Google Pay и Samsung Pay.
В декабре Дептранс планирует провести тестирование сервиса с ограниченной группой пассажиров, сообщает ТАСС.