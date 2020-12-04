В Нигерии политик по имени Адольф Гитлер выиграл выборы с результатом 85%
Адольф Гитлер Уунона в интервью изданию Bild рассказал, что имя нацистского лидера ему дал отец. Политик предположил, что отец просто «не понимал, кем был Адольф Гитлер»
В Нигерии политик по имени Адольф Гитлер Уунона одержал уверенную победу на региональных выборах.
Издание Newsweek сообщает, что Адольф Гитлер Уунона в своем округе набрал 85% голосов избирателей. Политик выдвигался от партии Народная организация Юго-Западной Африки – правящей партии Намибии.
Адольф Гитлер Уунона в интервью изданию Bild рассказал, что имя нацистского лидера ему дал отец. Политик предположил, что отец просто «не понимал, кем был Адольф Гитлер».
Нигерийский политик также отметил, что в отличие от своего тезки он не планирует «завоевывать весь мир».
Намибия до начала 20-го века была колонией Германской империи. В 1904-1908 годах в ответ на восстание местных жителей немецкие солдаты убили несколько десятков тысяч человек из племен гереро и нама. Уже в 80-е годы ООН признала эти события геноцидом.