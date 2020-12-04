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04 декабря 2020, 03:13

Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе и пригрозил новыми санкциями

По версии Еврокомиссии, Россия и Китай, проводили операции с целью распространения недостоверной информации о том, как протекает пандемия в странах ЕС и таким образом планировали «подорвать демократические дискуссии»

Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе и пригрозил новыми санкциями

Евросоюз обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации о коронавирусной инфекции.

По версии Еврокомиссии, Россия и Китай, проводили операции с целью распространения недостоверной информации о том, как протекает пандемия COVID-19 в странах ЕС. Таким образом, Москва и Пекин планировали «подорвать демократические дискуссии», сообщает Reuters.

Зампред Европейской комиссии Вера Йоурова предупредила, что за распространение фейковой информации о коронавирусе Евросоюз может ввести против России и Китая новые санкции.

Ранее власти США также обвинили Россию в распространении ложной информации о коронавирусе, однако соцсети Facebook и Twitter заявили, что не обнаружили причастности российских властей к фейкам о COVID-19.

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