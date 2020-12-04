В Петербурге ВИЧ-диссидентка похитила из больницы своего сына в тяжелом состоянии
В Санкт-Петербурге женщина с положительным ВИЧ-статусом похитила из больницы своего 6-летнего сына, который находится в тяжелом состоянии. Агентство «Росбалт» сообщает, что женщина отрицает существование ВИЧ
В Санкт-Петербурге женщина с положительным ВИЧ-статусом похитила из больницы своего 6-летнего сына, который находится в тяжелом состоянии. Агентство «Росбалт» сообщает, что женщина отрицает существование ВИЧ.
Петербургский портал 78.ru сообщает, что ВИЧ-инфекция передалась ребенку от родителей. Из-за отсутствия терапии ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии. У него истощение, язвенно-некротический стоматит, гноение зубов и рта, лихорадка и высокая температура.
Сотрудники опеки просили мать ребенка сдать анализы, но она была категорически против. Женщине не понравилось, что врачи собирались взять у мальчика пункцию костного мозга и поместить его в отдельный бокс.
Позже чиновникам удалось добиться от матери устного согласия на госпитализацию мальчика.