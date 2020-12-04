В чеченском селе появилась улица имени подростка, обезглавившего учителя во Франции
В чеченском селе Шалажи одну из улиц переименовали в честь 18-летнего выходца из Чечни Абдулаха Анзорова, проживавшего во Фрации, который обезглавил учителя из-за карикатур на пророка Мухаммеда
В чеченском селе Шалажи одну из улиц переименовали в честь 18-летнего выходца из Чечни Абдулаха Анзорова, проживавшего во Фрации, который обезглавил учителя из-за карикатур на пророка Мухаммеда.
Telegram-канал «Подъем» опубликовал фотографию с табличкой, припаянной к опоре газовой трубы. Первым эту фотографию разместил пользователь соцсети Instagram из Шалажи. Изображение он подписал «Улица имени настоящего мужчины».
Предполагается, что «переименование» улицы в честь обвиняемого в убийстве учителя в пригороде Парижа не было официальным, а стало инициативой частного лица.
Напомним, 18-летний Абдулах Анзоров обезглавил учителя истории из-за лекции с карикатурами на пророка Мухаммеда. Педагог демонстрировал ученикам резонансные карикатуры в качестве примера свободы слова. По данным СМИ, семья Анзоровых родом из села Шалажи.