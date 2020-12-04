Журнал Time впервые в своей истории выбрал «Ребенка года»
Авторитетный журнал Time впервые выбрал «Ребенка года». Такую категорию редакция издания решила ввести после того, как в прошлом году «Человеком года» стала 16-летняя эко-активистка Грета Тунберг из Швеции
Авторитетный журнал Time впервые выбрал «Ребенка года». Такую категорию редакция издания решила ввести после того, как в прошлом году «Человеком года» стала 16-летняя эко-активистка Грета Тунберг из Швеции.
Первым «Ребенком года» по версии Time стала 15-летняя Гитанжали Рао из Колорадо, которая борется с загрязнением воды и кибербуллингом.
Редакция журнала отметила, что сейчас молодые люди обладают огромным влиянием и используют это влияние «для формирования мира» таким, каким они сами его видят.
Гитанжали Рао занимается проблемой кибербуллинга. Она ищет способ использования искусственного интеллекта для борьбы с издевательствами через интернет, а также работает над созданием сенсора, который сможет определять уровень загрязненности питьевой воды. В текущем году Time признал подростка одним из «молодых изобретателей, меняющих мир».