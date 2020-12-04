04 декабря 2020, 01:05
Власти США не будут «вечно» признавать полуостров Крым российским
Власти США не будут признавать полуостров Крым российской территорией «вечно». Такое заявление сделал заместитель госсекретаря Стивен Биган во время видеоконференции в ОБСЕ
Власти США не будут признавать полуостров Крым российской территорией «вечно». Такое заявление сделал заместитель госсекретаря Стивен Биган во время видеоконференции в ОБСЕ.
«Мы никогда не признаем российскую аннексию Крыма», - заявил Стивен Биган.
Напомним, что в 2019 году комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США единогласно принял законопроект, который запрещает американскому правительству признавать Крым частью Российской Федерации. Однако в этом документе есть пункт, который разрешает главе Белого дома изменить решение по данному вопросу, если это будет «в интересах национальной безопасности Америки».
Напомним, что страны Евросоюза также не признают Крым российским и считают полуостров «оккупированной территорией».