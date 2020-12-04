Еще одного российского ученого арестовали по делу о государственной измене
Ученого Анатолия Губанова подозревают в передаче за границу секретных разработок в авиационной промышленности. Какой именно стране ученый якобы передавал данные, не сообщается
В Москве силовики арестовали российского физика и кандидата технических наук Анатолия Губанова. Ученого подозревают в государственной измене.
«Интерфакс» сообщает, что Лефортовский райсуд Москвы уже санкционировал арест Губанова в связи с «тяжестью» обвинения. В СИЗО ученый будет находиться до 2 января 2021 года. Судебное заседание по избранию физику меры пресечения проходило в закрытом режиме.
Анатолий Губанов работает в Московском физико-техническом институте (МФТИ). Он читает лекции по практической аэродинамике высокоскоростных летательных аппаратов. Он также является сотрудником Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского (ЦАГИ) с 1979 года и возглавляет один из отделов в НИО-2 (отделение аэродинамики самолетов и ракет).
По данным ТАСС, Анатолий Губанов приходится зятем Леониду Шкадову - известному ученому и одному из руководителей авиапромышленности СССР.
Губанова подозревают в передаче за границу секретных разработок в авиационной промышленности. Какой именно стране ученый якобы передавал данные, не сообщается.
Анатолий Губанов стал далеко не первым российским ученым, которого спецслужбы обвиняют в государственной измене. Так, в июне текущего года по аналогичному обвинению был арестован 78-летний ученый-специалист по Арктике Валерий Митько. По версии ФСБ, ученый якобы продавал информацию о российских подводных лодках китайским спецслужбам.
В 2018 году за госизмену был задержан 75-летний научный сотрудник головного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев. Его обвиняют в передаче секретной информации о российских гиперзвуковых технологиях бельгийскому университету. При этом Кудрявцев не имел доступа к секретной информации, а с бельгийским университетом ЦНИИмаш сотрудничал с разрешения российского правительства.