Жители Самары пожаловались на вредные выбросы с предприятий и «удушающий» запах
Жители Самары пожаловались на выбросы с промышленных предприятий, которые идут в сторону жилых кварталов. По словам горожан, если на ночь оставить окна открытыми, то просыпаешься от «удушающего» запаха
Жители Самары пожаловались на выбросы с промышленных предприятий, которые идут в сторону жилых кварталов. По словам горожан, если на ночь оставить окна открытыми, то просыпаешься от «удушающего» запаха.
Люди жалуются, что роза ветров здесь такова, что выбросы с заводов идут ночью на жилую застройку. Минувшим летом граждане требовали от властей ввести режим ЧС, однако этого сделано не было.
Представитель активистов Марина Малахова рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва», что в текущем году в Самаре были зафиксированы «экстремальные» превышения по сероводороду - 84,3 ПДК (предельно допустимая концентрация). При этом выбросы держатся по двое суток.
По словам Малаховой, с 1 сентября по 23 октября было зафиксировано 535 случаев превышения ПДК по сероводороду. Из них 98 случаев высокого загрязнения, 6 случаев экстремально высокого.
«В утренние часы, когда детей ведут в школы или садик, выбросы держатся, дети становятся невольными заложниками. За медицинской помощью обратилось более 6,5 тысячи несовершеннолетних жителей Куйбышевского района. Проблема выбросов стоит по всему городу. С каждым годом ситуация ухудшается», - заявила активистка.
Жители Самары требуют от надзорных ведомств оказать влияние на местные предприятия, чтобы их производство не было опасным для здоровья людей и окружающей среды. В Росприроднадзре (глава Светлана Радионова), который должен следить за выбросами в атмосферу и наказывать предприятия в случае нарушений, пока жалобы самарцев не прокомментировали.