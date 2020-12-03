Подполковник МЧС обвинил своего начальника в покровительстве владельцам торговых центров и гостиниц
Подполковник МЧС России Дмитрий Фураев обвинил своего начальника – главу управления ведомства по западному округу Москвы Егора Осипова – в покровительстве «королям российской недвижимости» (по версии Forbes)
Подполковник МЧС России Дмитрий Фураев обвинил своего начальника – главу управления ведомства по западному округу Москвы Егора Осипова – в покровительстве «королям российской недвижимости» (по версии Forbes).
В своем рапорте на имя главы ГУ МЧС по Москве Дмитрий Фураев написал, что Егор Осипов регулярно оказывает покровительство торговому центру «Европейский», гостинице «Украина» и ресторану «Бакинский бульвар», которые принадлежат компании «Киевская площадь». Эту фирму в свою очередь контролируют бизнесмены Год Нисанов и Зарах Илиев.
По словам подполковника Фураева, его начальник вмешивался в работу пожарных инспекторов западного округа и «настойчиво предлагал» освободить от ответственности людей, нарушивших правила безопасности. Также Осипов просил Фураева организовывать в поднадзорных его отделу МЧС кафе и ресторанах банкеты со скидками для сотрудников центрального аппарата МЧС, сообщает Baza
Когда же подполковник заявил Осипову, что его действия и требования незаконны, тот ответил: «Ты мне тут про закон не рассказывай. А знаешь, для чего этот отдел вообще создавался? Для решения подобных вопросов».
Дмитрий Фураев просит руководителя ГУ МЧС по Москве «пресечь противоправную деятельность» Егора Осипова.