Минкультуры России выделит на ледовые шоу жены Дмитрия Пескова 30 млн рублей
Министерство культуры России выделит из государственного бюджета 30 млн рублей на ледовые шоу «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица», которые поставила супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка
Министерство культуры России выделит из государственного бюджета 30 млн рублей на ледовые шоу «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица», которые поставила супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка.
Согласно данным портала «Электронный бюджет», 30 млн рублей ледовым шоу Татьяны Навки выделяются в качестве субсидий на «реализацию творческого проекта в сфере музыкального, театрального и народного творчества». Получателем денег стала ассоциация музыкантов «Академия народной музыки». Учредителем ассоциации является Московский фонд сохранения культуры, основанный мэрией Москвы.
«Академия народной музыки» с 23 декабря 2020 года по 8 января 2021 года должна провести 17 представлений в московском дворце спорта «Мегаспорт». Так, ледовое шоу «Руслана и Людмилу» покажут восемь раз, а «Спящую красавицу» - девять раз. Художественным руководителем этик проектов является фигуристка Татьяна Навка.
По условиям договора, посмотреть представления должны не менее 25 500 человек. То есть, каждое шоу должны посетить 1500 человек, а один зритель обойдется бюджету в 1176 рублей. Билеты на ледовые шоу Навки стоят 3-7 тысяч рублей.
Власти уже не первый год выделяют из бюджета деньги на ледовые постановки жены Дмитрия Пескова. Так, в 2018 году Минкульт и Министерство образования направили на эти шоу 18 млн рублей. «Собеседник» тогда сообщал, что представления Татьяны Навки также спонсирует государственные Сбербанк, «Транснефть», «ФосАгро», Газпромбанк и РЖД.