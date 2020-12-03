Росгвардия потратит 11,5 млн рублей на покупку столов и стульев для своей штаб-квартиры
Согласно опубликованной на портале госзакупок заявке, ведомству нужен стол для совещаний, средняя стоимость которого составляет 5,5 млн рублей. Стол должен быть обязательно изготовлен из искусственного камня в цвете Sanded Cream SM421
Росгвардия планирует потратить 11,5 млн рублей на закупку мебели для своей штаб-квартиры в Москве.
Согласно опубликованной на портале госзакупок заявке, ведомству нужен стол для совещаний, средняя стоимость которого составляет 5,5 млн рублей. Стол должен быть обязательно изготовлен из искусственного камня в цвете Sanded Cream SM421.
Также Росгвардия заказала еще три стола на шесть человек из искусственного камня, но уже по цене 870 тысяч рублей за штуку, и офисные кресла из натуральной кожи стоимостью 106, 94 и 20 тысяч рублей.
Помимо этого в закупочном списке указаны трибуна из искусственного камня за 407 тысяч рублей, 31 стул на деревянном каркасе по 22,5 тысячи рублей за штуку, шкаф-купе за 152 тысячи рублей, а также по паре офисных кресел, столов и тумб на общую сумму около 78 тысяч рублей, сообщает «МБХ медиа».