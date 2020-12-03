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03 декабря 2020, 15:43

Полиция Бердска отказалась наказывать сотрудника мэрии за нападение на журналиста

Полиция Бердска (Новосибирска область) отказалась возбуждать уголовное дело в отношении сотрудника пресс-центра мэрии города Кирилла Цветкова, который напал на 68-летнего журналиста Сергея Болдырева

Полиция Бердска отказалась наказывать сотрудника мэрии за нападение на журналиста
Фото: kurer-sreda.ru

Полиция Бердска (Новосибирска область) отказалась возбуждать уголовное дело в отношении сотрудника пресс-центра мэрии города Кирилла Цветкова, который напал на 68-летнего журналиста Сергея Болдырева.

Издание «Свидетель» сообщает, что в отношении Кирилла Цветкова был оформлен административный протокол о побоях. В возбуждении уголовного дела было отказано, так как судмедэксперты постановили, что в результате происшествия потерпевший не получил повреждений.

Сергей Болдырев заявил, что будет обжаловать решение полиции.

Инцидент произошел 3 ноября. Сотрудник мэрии ворвался в редакцию, подбежал к журналисту и «несколько раз со всей силы ударил его по лицу». Позже Цветков заявил, что напал на Болдырева «за травлю в интернете».

Журналист в свою очередь предположил, что причиной нападения стал его комментарий в группе «Бердск: все плохо», которую журналист администрирует.

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