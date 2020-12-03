Правозащитник потребовал возбудить дело против ректора Горного университета
Глава правозащитной организации «Гражданский щит» Антон Матий обратился в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в отношении научного руководителя президента России и ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко
Глава правозащитной организации «Гражданский щит» Антон Матий обратился в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в отношении научного руководителя президента России и ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко. Поводом для обращения правозащитника стал приказ Минобрнауки о переводе вузов на дистанционное обучение из-за коронавируса, который был проигнорирован Горным университетом.
«После ряда публикаций в СМИ можно сделать вывод, что руководство университета, в том числе в лице его ректора, нарушает права и законные интересы студентов, а также преподавателей, поскольку игнорирование санитарных норм и правил привело к массовому заболеванию людей», — говорится в заявлении Антона Матия, которое цитирует «МБХ медиа».
Горный университет был единственным вузом в Санкт-Петербурге, который долгое время отказывался переводить студентов на дистанционку. Учащиеся при этом жаловались в соцсетях, что руководство вуза оказывает давление на тех, кто пишет заявления о переводе на дистанционное обучение.
2 декабря ректорат Горного университета все же объявил о приостановке учебной деятельности для студентов, которые в соответствии с приказом Минобрнауки не перешли на онлайн-обучение.