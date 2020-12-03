03 декабря 2020, 14:48
Депутаты Госдумы до Нового года планируют возобновить поездки за границу
Депутаты Госдумы РФ до конца текущего года планируют вернуться к формату очных встреч с зарубежными коллегами, которые были отменены из-за пандемии коронавируса и закрытия международного авиасообщения
Депутаты Госдумы РФ до конца текущего года планируют вернуться к формату очных встреч с зарубежными коллегами, которые были отменены из-за пандемии коронавируса и закрытия международного авиасообщения.
Первая командировка группы парламентариев состоится в Южную Корею. «Учитывая ситуацию, связанную с пандемией, считаем, что нам будет правильным постепенно возвращаться в прежний формат коммуникаций», - заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24».
В начале 2021 года российские депутаты собираются посетить с рабочим визитом Вьетнам, Сербию, Иран и Турцию.