Сергей Собянин объявил о старте вакцинации москвичей от коронавируса
Градоначальник сообщил, что с 4 декабря для работников сфер образования, здравоохранения, а также городских социальных служб будет доступна электронная запись на прививку
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте кампании по массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции.
Градоначальник сообщил, что с 4 декабря для работников сфер образования, здравоохранения, а также городских социальных служб будет доступна электронная запись на прививку.
Прививочные пункты откроются с 5 декабря. Их адреса власти сообщат чуть позже.
Собянин также отметил, что по мере поступления больших партий вакцины на прививку смогут записаться и все остальные москвичи.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин поручил правительству начать массовую вакцинацию населения от COVID-19 на следующей неделе.