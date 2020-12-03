Зампреда комитета по соцполитике Ленобласти задержали по делу о растрате
Правоохранительные органы задержали зампреда комитета по социальной защите населения Ленинградской области Наталью Пшигоцкую. Чиновницу подозревают в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения
Правоохранительные органы задержали зампреда комитета по социальной защите населения Ленинградской области Наталью Пшигоцкую. Чиновницу подозревают в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения.
Следствие намерено ходатайствовать о заключении Натальи Пшигоцкой под стражу.
Согласно версии следствия, зампред комитета по соцзащите поручила бывшему директору Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного Учреждения социального обслуживания «Лодейнопольский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» купить 500 билетов на постановку Мариинского театра «Дон Кихот» за 1,6 млн рублей.
Официально билеты закупались для пожилых граждан и инвалидов из дома престарелых, но в реальности в театр сходили «иные граждане».
Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении директора дома-интерната Светланы Мудровой.