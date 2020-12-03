Глава «Агоры» предсказал усиление политических репрессий в 2021 году
Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков спрогнозировал новый виток политических репрессий в России в 2021 году. Усиление давления власти на граждан он связал с проведением выборов в Госдуму
Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков спрогнозировал новый виток политических репрессий в России в 2021 году. Усиление давления власти на граждан он связал с проведением выборов в Госдуму.
«Был заново запущен бешеный принтер Госдумы, внесен пакет явно заготовленных заранее, ждавших согласования репрессивных законопроектов. Направления традиционные уже 10 лет - интернет, НКО, уличные протесты, усиление вертикали власти», - написал Павел Чиков в своем Telegram-канале.
Правозащитник уверен, что в следующем году власти будут намного чаще штрафовать НКО и активней расширять список «иностранных агентов». В группе риска женские организации и феминизм, СПИД-сервисные организации и НКО по работе с наркопотребителями, сообщают «Открытые медиа».
Так, уже в октябре вице-премьер Татьяна Голикова провела совещание «о выявлении и пресечении противоправной деятельности социально ориентированных НКО, осуществляющих деятельность по реабилитации наркопотребителей», а в ноябре МВД провело проверки использования наркотических препаратов в детском хосписе «Дом с маяком». Причем проверка проводилась по жалобе, которая поступила за день до того, как хоспис с разрешения властей получил первый наркотический лекарственный препарат.
Кроме того, в Санкт-Петербурге фонд поддержки людей с ВИЧ «Свеча» проходит внеплановую проверку на статус «иностранного агента».
«В целом вектор единый. Остатки независимого от власти гражданского общества в России в 2021 году ждет жесткая зачистка», - заключил Павел Чиков.