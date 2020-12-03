Анатолий Чубайс официально объявил о своем уходе с поста главы «Роснано»
Днем ранее стало известно, что Анатолий Чубайс покинет «Роснано», а его место займет зампред коллегии военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. Его кандидатуру предложил президент Владимир Путин
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс объявил об уходе из государственной корпорации, которой он руководил 12 лет.
В ходе своего выступления на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии г-н Чубайс заявил, что 3 декабря станет его последним днем на посту главы «Роснано».
Днем ранее стало известно, что Анатолий Чубайс покинет «Роснано», а его место займет зампред коллегии военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. Его кандидатуру предложил президент Владимир Путин.
Между тем, последний председатель Верховного Совета РСФСР, заведующий кафедрой мировой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Руслан Хасбулатов в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что назначение Анатолия Чубайса главой «Роснано» в 2011 году было «диким по своей нелепости».
Хасбулатов считает, что именно «эксперименты» Чубайса привели в итоге к аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.
«Это совершенно бездарный человек, но известный своей наглостью. Вот в этом он преуспел. Не знаю, почему его держали столько», - отметил бывший глава Верховного Совета РСФСР.
Что касается слухов о том, что Чубайс займется развитием Арктики, Хасбулатов заявил, что это плохая идея. «Чубайс - некомпетентная кандидатура на этот пост. Да не подходит он! Я-то его знаю», - отметил политик.