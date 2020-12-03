Власти Петербурга попросили туристов не приезжать к ним на Новый год
Власти Санкт-Петербурга обратились к российским гражданам с просьбой отказаться от поездок в северную столицу в новогодние праздники в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
Власти Санкт-Петербурга обратились к российским гражданам с просьбой отказаться от поездок в северную столицу в новогодние праздники в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Местные чиновники уже начали принимать меры по снижению «туристической привлекательности» города.
Вице-губернатор Евгений Елин заявил, что Питер «очень любит гостей», но «не в этом году». «Поэтому мы, в общем-то, снижаем туристическую привлекательность города и говорим гостям: давайте позаботимся о вашем здоровье, о здоровье ваших детей и о здоровье жителей. Не надо в этом году к нам приезжать», - заявил чиновник, слова которого приводит «Интерфакс».
Ранее власти северной столицы сообщили о закрытии ресторанов и кафе с новогодние праздники - с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны смогут принимать клиентов лишь до 19:00. Также отменяются новогодние мероприятия для детей в возрасте до 16 лет.