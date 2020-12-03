Большинство россиян одобрили решение властей отменить новогодние гуляния
Большинство россиян одобрили решение властей отменить новогодние ярмарки и народные гуляния в связи с пандемией коронавируса. Новогодние ограничения положительно оценили 75% участников опроса, проведенного фондом «Общественное мнение»
Большинство россиян одобрили решение властей отменить новогодние ярмарки и народные гуляния в связи с пандемией коронавируса. Новогодние ограничения положительно оценили 75% участников опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».
Россияне считают, что отмена массовых мероприятий в Новый год и Рождество поможет снизить число заболевших и остановить эпидемию (так считают 35% респондентов), так как люди будут меньше контактировать между собой.
51% россиян высказался за отмену новогодних гуляний по всей стране, а не только в отдельных регионах. 24% считают, что такое решение нужно принимать исходя из ситуации в конкретном регионе.
39% уверены, что новогодние ограничения помогут в борьбе с коронавирусом, 30% считают, что это поможет, но несущественно, 23% заявили, что отмена новогодних гуляний остановить заболеваемость не поможет.