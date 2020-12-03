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03 декабря 2020, 12:00

Потерпевший по делу Кокорина и Мамаева потребовал с них миллион рублей

Потерпевший по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина потребовал компенсации в размере миллиона рублей. Водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, избитый спортсменами, уже направил соответствующий иск в суд

Потерпевший по делу Кокорина и Мамаева потребовал с них миллион рублей
Фото: web.archive.org

Потерпевший по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина потребовал компенсации в размере миллиона рублей. Водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, избитый спортсменами, уже направил соответствующий иск в суд.

Защита Павла Мамаева сообщила РИА Новости, что беседа по иску Соловчука назначена на 14 декабря.

Напомним, 8 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, а также их общий друг Александр Протасовицкий устроили две драки. Сначала они напали на водителя Виталия Соловчука, а затем спровоцировали драку в кофейне с чиновником Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НИИ НАМИ Сергеем Гайсиным.

Пресненский райсуд Москвы приговорил Александра Кокорина к 1 году и 6 месяцам колонии, а Павла Мамаева к 1 году и 5 месяцам.

13 июня 2019 года Мосгорсуд отменил приговор футболистам, но оставил в силе срок наказания, а 6 сентября того же года суд освободил футболистов по УДО.

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