ФСИН предложила убрать из российских городов СИЗО и колонии
По мнению Константина Чуйченко, система ФСИН должна «получить определенное преображение», а для этого желательно «скрыть от людей действительность, связанную с лишением свободы»
Минюст России предложил убрать из городов все следственные изоляторы и исправительные колонии. В эфире телеканала «Россия 24» глава ФСИН Константин Чуйченко сообщил, что сейчас ведомство готовит изменения в концепцию развития ФСИН, суть которых заключается в том, что нужно выносить из городов и населенных пунктов «эти учреждения» (СИЗО и колонии – ред.).
По мнению Чуйченко, система ФСИН должна «получить определенное преображение», а для этого желательно «скрыть от людей действительность, связанную с лишением свободы».
Кроме того, ФСИН «должна стать более гуманной», а в центре внимания должен быть человек, пусть и совершивший преступление. В этой связи необходимо больше внимания уделять работе с отсидевшими людьми, чтобы они смогли начать нормальную жизнь.