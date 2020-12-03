03 декабря 2020, 11:16
В России за сутки коронавирусом заразились 28 145 человек
В России за минувшие сутки зарегистрировали 28 145 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило 2 375 546 человек
В России за минувшие сутки зарегистрировали 28 145 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило 2 375 546 человек.
В результате осложнений, вызванных новой инфекцией, скончались 554 человека. Всего с марта 2020 года умерли уже 41 607 пациентов с подтвержденным COVID-19.
В Москве за сутки выявили 7 750 новых случаев заражения, в Петербурге – 3 692, в Подмосковье – 1 193, в Нижегородской области – 481, в Свердловской области – 382, в Ростовской области – 337, в Красноярском крае – 333, в Воронежской области – 353, в Архангельской области – 399.