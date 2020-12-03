В московском метро в 2021 году заработает система распознавания лиц Face ID
Вице-мэр столицы и глав Департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что сейчас Face ID тестируется на сотрудниках ведомства. В эксперименте принимают участие два крупных банка, у которых есть система по распознаванию лиц
В московском общественном транспорте в 2021 году заработает технология распознавания лиц Face ID, с помощью которой пассажиры смогут бесконтактно оплачивать проезд.
Вице-мэр столицы и глав Департамента транспорта Максим Ликсутов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что сейчас Face ID тестируется на сотрудниках ведомства. В эксперименте принимают участие два крупных банка, у которых есть система по распознаванию лиц.
Сейчас банки уже хранят персональные платежные данные граждан, а для того, чтобы Face ID заработала в метро, необходимо лишь установить биометрическую инфраструктуру.
После установки новой системы в транспорте пассажир с подключенной к банковской карте биометрией сможет проходить перед открытым турникетом. Ликсутов заверил, что распознавать лица система будет, даже если человек носит защитную маску.