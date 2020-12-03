Госдума рассмотрит законопроект о запрете на продажу «веселящего газа»
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о введении уголовной ответственности за продажу «веселящего газа» не по назначению. Также ответственность предполагается за пропаганду безвредности употребления закиси азота
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о введении уголовной ответственности за продажу «веселящего газа» не по назначению. Также ответственность предполагается за пропаганду безвредности употребления закиси азота.
Разработка законопроекта о запрете на продажу «веселящего газа» идет с 2017 года. Соавтор документа депутат от «Единой России» Наталья Костенко рассказала «Известиям», что только сейчас был получен положительный отзыв на законопроект от правительства.
Депутат Госдумы Александр Ищенко отметил, что закись азота приравнивается к легкому наркотику, однако в России его распространение никто не контролирует. При этом бесконтрольное использование «веселящего газа» может привести к смерти человека.
Законопроект в новой редакции запрещает передавать закись азота физическим лицам «в целях изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью», а также запрещает пропаганду употребления закиси азота, «то есть распространение информации о безвредности» его использования.
Закись азота назвали «веселящим газом» из-за того, что его вдыхание приводит к состоянию эйфории, которое сопровождается беспричинным смехом и галлюцинациями. Сейчас этот газ продается в качестве «средства развлечения», однако его вдыхание не по назначению может привести к нарушению ритма сердца, недостаточности кровообращения, острой гипоксии и смерти.