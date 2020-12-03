03 декабря 2020, 08:42
«Краснодар» одержал первую победу в групповом этапе Лиги чемпионов
Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над французским «Ренном» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоялась в Краснодаре
Фото: uefa.com
Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над французским «Ренном» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоялась в Краснодаре.
Кубанский клуб одержал победу с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Маркус Берг на 71-й минуте.
«Краснодар» обеспечил себе третье место в группе, что дает клубу право на участие в плей-офф Лиги Европы.
В нынешнем сезоне еврокубков победа «Краснодара» над «Ренном» стала первой для российских клубов. Напомним, что в Лиге чемпионов текущего футбольного сезона Россию представляют «Краснодар», «Зенит» и «Локомотив». В Лиге Европы выступает ЦСКА.