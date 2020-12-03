Московского следователя задержали за организацию поджога отдела СКР
В Москве силовики задержали следователя по особо важным делам Максима Митасова по подозрению в организации поджога следственного отдела СКР в районе Новая Москва. Инцидент произошел еще в 2017 году, но личность заказчика удалось установить только сейчас
В Москве силовики задержали следователя по особо важным делам Максима Митасова по подозрению в организации поджога следственного отдела СКР в районе Новая Москва. Инцидент произошел еще в 2017 году, но личность заказчика удалось установить только сейчас.
По версии следствия, у следователя Митасова возник конфликт с руководством, после чего тот решил устроить поджог в отделении, чтобы его начальника за это уволили.
Следователь нанял поджигателей и передал им ключ от здания. В ночь на 19 мая в отделе СКР по Новой Москве, расположенном в поселке Газопровод, произошел пожар. Огонь уничтожил несколько кабинетов, общая площадь пожара составила порядка 150 кв.м.
В рамках расследования дела о поджоге оперативники задержали двух уроженцев Дагестана, которые дали показания на следователя Митасова. Исполнители заявили, что получили от заказчика 50 тысяч рублей, сообщает «КоммерсантЪ».