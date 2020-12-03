Комиссия ООН исключила каннабис из перечня особо опасных наркотиков
Комиссия ООН по наркотическим средствам исключила каннабис и смолу каннабиса из Единой конвенции о наркотических средствах от 1961 года. Голосование по данному вопросу проводилось по рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
Комиссия ООН по наркотическим средствам исключила каннабис и смолу каннабиса из Единой конвенции о наркотических средствах от 1961 года. Голосование по данному вопросу проводилось по рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
За исключение каннабиса из списка особо опасных наркотиков проголосовали 27 членов комиссии ООН. Еще 25 стран проголосовали против. В их числе Россия, Китай и Пакистан.
В решении ООН говорится, что каннабис имеет терапевтические свойства, а это позволяет проводить медицинские исследования данного вещества.
Примечательно, что решение комиссии ООН не повлечет за собой изменение международного контроля за каннабисом из-за разной оценки стран этого растения. Например, в России легализацию каннабиса считают угрозой национальной безопасности.