Борцы с коррупцией оценили обслуживание госдач главы Башкирии в 96 млн рублей
Штаб Алексея Навального в Уфе опубликовал расследование о государственных дачах и гостиницах в Башкирии, содержание которых ежегодно обходится бюджету региона в 96 млн рублей
Штаб Алексея Навального в Уфе опубликовал расследование о государственных дачах и гостиницах в Башкирии, содержание которых ежегодно обходится бюджету региона в 96 млн рублей.
Борцы с коррупцией отметили, что во времена губернатора Рустэма Хамитова на содержание двух дач и двух гостиниц уходило около 18 млн рублей (без учета зарплат сотрудников), а при Радии Хабирове - 96 млн рублей.
Первый объект в списке – это государственная дача главы Башкирии на улице Пушкина. Сейчас там идет ремонт, хотя на портале госзакупок никаких связанных с этим тендеров найти не удалось. Координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева полагает, что стройкой руководит ГБУ «Хозяйственное управление №2», которая также обслуживает дачи Хабарова и еще две гостиницы «Айгуль» и комплекс «Парковый».
Для двух последних объектов за счет бюджета было заказано большое количество строительных материалов. Оппозиционеры считают, что эти стройматериалы использовались для ремонта дачи на Пушкина.
«Зачем это нужно было скрывать, нам не ясно. Возможно, Хабиров не хотел привлекать внимание к тому, что живет на одной даче, а перестраивает себе и вторую. Да так, чтобы ему ничего там не напоминало о Хамитове», - заявила Лилия Чанышева.
Содержание гостиницы «Айгуль» в прошлом году обошлось бюджету Башкирии в 23 млн рублей, не считая зарплат сотрудников. На комплекс «Парковый», где глава республики проводит встречи с важными гостями, ушло 15 млн рублей.
И, наконец, четвертый объект – это госдача возле деревни Вязовка. Территория комплекса составляет 43 гектара. Там расположены гостиница, главный дом, бани, беседки, бассейн и хозпострвйки. Штаб Навального считает, что Хабиров проживает именно на этой даче, так как для нее постоянно закупаются предметы интерьера и даже гантели. В декларации губернатора при этом данный объект в пользовании не указан, что «может быть поводом для его увольнения».
Штаб Алексея Навального в Уфе потребовал, чтобы Радий Хабирова отказался от государственных дач и жил за свой счет. Госдачи же борцы с коррупцией призывают продать, гостиницы приватизировать, а полученный доход направить на здравоохранение, образование и социальную политику.