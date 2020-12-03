03 декабря 2020, 06:45
Интерпол предупредил власти всех стран о возможных мошенничествах с вакциной от COVID-19
Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток призвал правоохранительные органы всех стран заранее подготовиться к резкому росту преступлений, связанных с вакцинацией населения от коронавируса COVID-19.
Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток призвал правоохранительные органы всех стран заранее подготовиться к резкому росту преступлений, связанных с вакцинацией населения от коронавируса COVID-19.
Речь идет о продаже гражданам фальшивых вакцин или краж настоящих, поэтому силовикам нужно быть к этому готовыми.
Интерпол считает, что криминальные структуры могут попытаться внедриться в цепочки поставок настоящих вакцин от COVID-19, а также производить поддельные лекарства и тесты на коронавирус. Интерпол уже сейчас нашел минимум 3 тысячи сайтов фармацевтических компаний, в отношении которых есть подозрения в продаже незаконных товаров.
Напомним, что в России массовая вакцинация населения от коронавируса может начаться уже на следующей неделе.