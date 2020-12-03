СМИ узнали месторасположение камер, которые штрафуют водителей за разговор по телефону
Камеры установлены по следующим адресам: внутренняя сторона ТТК, ул. 2-я Бауманская, 5 с.5; внутренняя сторона Садового кольца, напротив д. 3 с. 5 по Сухаревской пл.; Северо-Восточная хорда, д. 19А стр. 4 по 1-й ул. Измайловского Зверинца
Издание Autonews.ru опубликовало адреса всех дорожных камер, которые будут штрафовать водителей за непристегнутый ремень и разговоры по телефону за рулем. Всего таких камер в Москве восемь штук.
По данным издания, камеры установлены по следующим адресам: внутренняя сторона ТТК, ул. 2-я Бауманская, 5 с.5; внутренняя сторона Садового кольца, напротив д. 3 с. 5 по Сухаревской пл.; Северо-Восточная хорда, д. 19А стр. 4 по 1-й ул. Измайловского Зверинца; Северо-Восточная хорда, напротив дома 23 по Окружному приезду; Мичуринский проспект, 80; Звенигородское ш., у д. 9 по 3-му Силикатному проезду (при движении в направлении МКАД); Проектируемый проезд 7031, ООТ «Летово», Сосенское поселение; проспект Вернадского, 7 по направлению в центр.
Такие камеры делают фотографии высокого качества, после чего все они анализируются при помощи нейронных сетей.
Размер штрафа за непристегнутый ремень составляет 1000 рублей, а за разговор по телефону без использования беспроводной гарнитуры – 1500 рублей.