Волгоградский депутат предложил запретить торговлю алкоголем на новогодних праздниках
Депутат Волгоградской облдумы Алексей Буров предложил региональным властям запретить продажу алкогольной продукции во время новогодних праздников, чтобы защитить жителей города от заражения коронавирусом
Депутат Волгоградской облдумы Алексей Буров предложил региональным властям запретить продажу алкогольной продукции во время новогодних праздников, чтобы защитить жителей города от заражения коронавирусом.
«Люди, проснувшись после празднования Нового года, побегут опять закупать спиртные напитки, нагрузка на организм сильно вырастет, произойдет сбой в иммунной системе - и вот вам открытые возможности для заражения коронавирусной инфекцией», - объяснил свою инициативу депутат, слова которого приводит «Интерфакс».
Алексей Буров также отметил, что в праздники нагрузка на систему здравоохранения и без того возрастает, поэтому существует риск того, что медики вообще «не будут справляться».
Помимо этого волгоградский депутат предложил проводить праздничные мероприятия только на открытом воздухе и ограничить продажу продуктов в обычных магазинах. В качестве альтернативы парламентарий предлагает продавать продукты через специализированные автоматы.