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Санкт-Петербург
03 декабря 2020, 02:08

Власти Петербурга запретили кафе и ресторанам работать в новогодние праздники

В соответствии с постановлением губернатора города Александра Беглова, с 4 декабря закрываются аквапарки и океанариумы, катки, выставки, музеи, театры, работающие в зданиях торгово-развлекательных центров

Власти Петербурга запретили кафе и ресторанам работать в новогодние праздники

Власти Санкт-Петербурга ужесточили ограничения в связи с высокими темпами распространения коронавирусной инфекции в городе. Новые ограничения касаются новогодних праздников.

В соответствии с постановлением губернатора города Александра Беглова, с 4 декабря закрываются аквапарки и океанариумы, катки, выставки, музеи, театры, работающие в зданиях торгово-развлекательных центров.

В новогодние праздники - с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года – закрываются рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания, кроме тех, что расположены в аэропорту, на вокзалах и АЗС. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны смогут принимать клиентов лишь до 19:00.

Мероприятия, проводимые театрами и другими организациями для детей до 16 лет, должны быть отменены. С 4 декабря театры, концертные залы и кинотеатры могут заполняться не более чем на 25%.

По данным на 2 декабря, в Санкт-Петербурге за сутки было выявлено 3 684 новых случаев заражения. С начала пандемии в северной столице заразилось 133 288 человек, а скончалось 5 599 человек.

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