Псковский депутат-единоросс матом послал активистку за вопрос о закрытом инфекционном отделении
Единоросс и главный врач Невельской межрайонной больницы Валерий Василевский послал матом активистку Екатерину Клокову и мать восьмерых детей, когда она задала ему вопрос о закрытом в пандемию инфекционном отделении
Депутат Псковского облсобрания от «Единой России» и по совместительству главный врач Невельской межрайонной больницы Валерий Василевский послал матом активистку Екатерину Клокову и мать восьмерых детей, когда она задала ему вопрос о закрытом в пандемию инфекционном отделении.
Екатерина Клокова предоставила запись беседы с депутатом «МБХ медиа». На записи активистка спросила Василевского о том, как работает отделение реанимации. Единоросс сообщил, что вместо реанимации есть палата интенсивной терапии. После этого он спросил Клокову, «какое ей есть до этого дело».
Тогда активистка попросила депутата и главврача рассказать о судьбе закрытого инфекционного отделения, после чего тот шепотом «послал» женщину с использованием ненормативной лексики.
«Катя, иди н***й. Потому что задрали уже, понимаешь? Вот какая вам разница, кто оказывает медицинскую помощь в палате интенсивной терапии? Вам пофамильно? Не смею задерживать, потому что один дурак может задать гораздо больше вопросов, чем сто умных на него могут ответить», - заявил Валерий Василевский.
В сентябре перед началом второй волны коронавируса в Невеле закрылось инфекционное отделение. Местные власти заявили, что не закрывают отделение, а «консервируют». Однако отделение закрыто до сих пор, а местным жителям с тяжелой формой инфекционных заболеваний приходится ездить на лечение в Великие Луки.