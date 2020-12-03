Правозащитники попросили Минюст отменить «дадинскую» статью
Российские правозащитники обратились в Министерство юстиции с предложением декриминализировать участие граждан в мирных митингах, даже если власти не согласовали эти мероприятия
Российские правозащитники обратились в Министерство юстиции с предложением декриминализировать участие граждан в мирных митингах, даже если власти не согласовали эти мероприятия.
Также правозащитники просят ведомство отменить «дадинскую» статью (212.1 УК РФ), которая предполагает наказание за неоднократное нарушение правил проведения митингов в виде лишения свободы. По этой статье уже были осуждены гражданские активисты Ильдар Дадин и Константин Котов.
Помимо этого авторы обращения предлагают отказаться от практики признания серии одиночных пикетов, которые не требуют согласования, митингом. Эту практику власти стали активно применять с весны текущего года.
Соответствующее обращение к Минюсту подписали «Мемориал», «Команда 29», «ОВД-Инфо», Московская Хельсинская группа и фонд «Общественный вердикт», сообщает Znak.com.