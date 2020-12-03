Депутат Госдумы Федот Тумусов, жаловавшийся на отсутствие лекарств от COVID-19, попал в больницу
Депутат Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов, который заразился коронавирусом и пожаловался на отсутствие лекарств, госпитализирован с 50%-м поражением легких
Депутат Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов, который заразился коронавирусом и пожаловался на отсутствие лекарств, госпитализирован с 50%-м поражением легких.
«Некоторое время не буду брать трубку и отвечать на эсэмэски. Госпитализирован. Лечусь. До связи!» - сообщил справоросс.
На минувшей неделе депутат Тумусов сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19 (депутатов Госдумы тестируют перед заседаниями – ред.) и вызвал врача. Медик пришел к нему только через два дня, но лекарств для лечения инфекции не выдал.
«На мой вопрос, а почему не даете лекарства? Он ответил, что закончились. В аптеках тоже нет лекарств. Сказали - все раскупили больницы. И это в Москве!» - сообщил возмущенный депутат.
Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в столице проблем с лекарствами от коронавируса нет, а все амбулаторные пациенты будут получать их бесплатно.